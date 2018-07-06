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На Закарпатті п'яний чоловік прив'язав коня до автомобіля і тягав по асфальту

Тварина падала, впиралася, втратила підкови, а також отримала ушкодження очей та тулуба
На Закарпатті поліція проводить перевірку за фактом жорстокого поводження із конем, якого житель села Чорна Тиса Рахівського району прив'язав до автомобіля УАЗ та буксирував, завдавши тварині ушкоджень.
На Закарпатті п Фото: соцмережі

У Головному управлінні Національної поліції у Закарпатській області, вчора о 20.00 поліцейським надійшло повідомлення про жорстоке поводження з твариною від 39-річного жителя села Чорна Тиса, передає УНІАН.

"На місце події виїхали співробітники Рахівського відділення поліції, які встановили, що кінь заявника отримав тілесні ушкодження. Чоловік вказав на особу, яка покалічила тварину. Триває перевірка, кримінального провадження поки немає, оскільки слідчий має на це 24 години з часу надходження заяви від потерпілого", – сказали у поліції.

Водночас, як зазначають у соцмережах місцеві мешканці, житель села Чорна Тиса зловив коня, що перебував на пасовищі неподалік річки, прив’язав до автомобіля УАЗ і буксирував по асфальту. Тварина падала, впиралася, втратила підкови, а також отримала ушкодження очей та тулуба. Місцеві жителі викликали поліцію.

Кінь належить багатодітній родині, що мешкає у селі Чорна Тиса. Місцеві жителі також розповсюдили фото постраждалої тварини у соцмережах. Як вони стверджують, знущався із тварини їхній односелець – колишній працівник лісового господарства, який був у нетверезому стані. "Навіть сліди від пробуксовки коліс залишились на асфальті", – повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Нагадаємо, що неподалік від Умані, на трасі Гереженівка-Умань, хасиди-шкуродери тягли по дорозі живого коня.

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07 06 2018 13:17
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