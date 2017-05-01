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На Закарпатті рятувальники вночі діставали автомобілі зі снігових заметів

До ранку відбуксирували більше 80 автомобілів
У Закарпатській області рятувальники через сильний снігопад діставали автомобілі із снігу навіть вночі.
На Закарпатті рятувальники вночі діставали автомобілі зі снігових заметів Снігопад на Закарпатті. Фото: Корреспондент

Про це повідомила прес-секретар ДержНС в Закарпатській області Наталія Батир, інформує "112 Україна".

"На цей момент на 6:00 5 січня вже відбуксовано більше 80 автомобілів. Найбільше - це великоваговий транспорт. Його буксирували переважно у Воловецькому та Ужгородському районі. Біля КПВВ "Ужгород" на маленькому підвищенні вантажівки, які обладнали свої колеса ланцюгами протиковзання, пробуксовували і не могли подолати маленьке піднесення", - заявила Батир.

За її словами, обмеження на рух великовагового транспорту трасами досі залишається закритим. Легкові автомобілі пересуваються у звичайному режимі.

Також у всій області знову з'явилася електрика, вчора близько 17:00 світло з'явилося у всіх населених пунтках.

Нагадаємо, що через складні погодні умови - сильні снігопади, різкі пориви вітру та ожеледицю - введено обмеження руху для великовантажних транспортних засобів на автодорогах у трьох західних областях України.

Також у Закарпатській області через снігопад зійшли дві лавиниОдна лавина зійшла на автошляху між населеними пунктами Нересниця та Ш. Луг Тячівського району. Ще одна зійшла на автошляху Колочава-Хуст в районі с. Вільшани Хустського району.

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05 01 2017 09:37
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