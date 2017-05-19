Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

На Закарпатті СБУ викрила митників на хабарництві

Підозрювані систематично отримували гроші за нестворення перешкод під час оформлення автомобілів
На митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки (СБУ) затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.
На Закарпатті СБУ викрила митників на хабарництві Фото: ssu.gov.ua

Співробітники митниці систематично отримували гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілі, повідомляє сайт СБУ.

Їх затримали на посту під час отримання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 250 євро.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила на хабарництві інспектора відділу митної вартості Львівської митниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2017 19:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.