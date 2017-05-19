На Закарпатті СБУ викрила митників на хабарництві Підозрювані систематично отримували гроші за нестворення перешкод під час оформлення автомобілів

На митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки (СБУ) затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.

Фото: ssu.gov.ua

Співробітники митниці систематично отримували гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілі, повідомляє сайт СБУ. Їх затримали на посту під час отримання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 250 євро. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила на хабарництві інспектора відділу митної вартості Львівської митниці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію