ПОЛІТИКА НОВИНИКерівництво Державної фіскальної служби в Закарпатській області попередило про шахраїв, які від імені топ-чиновників податкової дзвонять підприємцям та вимагають хабаріПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті шахраї вимагають хабарі від імені податкової
Зловмисники телефонують бізнесменам від імені Василя Пацкана
Ілюстрація: polemika.com.ua
Про це інформує прес-служба ДФС.
Зловмисники телефонують бізнесменам від імені Василя Пацкана, начальника Ужгородської ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, та просять про "матеріальну допомогу".
З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та "пропозиції", при наявності фактів, у ДФС просять звертатись до Головного управління Національної поліції у Закарпатській області за номером телефону 102.
Нагадаємо, Залізничний районний суд Львова 7 червня обрав запобіжний захід підозрюваним до розкрадання 44 об’єктів нерухомості, причетних до масштабної схеми з незаконного виведення з комунальної власності майна.
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04 07 2017 23:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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