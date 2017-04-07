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На Закарпатті шахраї вимагають хабарі від імені податкової

Зловмисники телефонують бізнесменам від імені Василя Пацкана
Керівництво Державної фіскальної служби в Закарпатській області попередило про шахраїв, які від імені топ-чиновників податкової дзвонять підприємцям та вимагають хабарі
На Закарпатті шахраї вимагають хабарі від імені податкової Ілюстрація: polemika.com.ua

Про це інформує прес-служба ДФС.

Зловмисники телефонують бізнесменам від імені Василя Пацкана, начальника Ужгородської ДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області, та просять про "матеріальну допомогу".

З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та "пропозиції", при наявності фактів, у ДФС просять звертатись до Головного управління Національної поліції у Закарпатській області за номером телефону 102.

Нагадаємо, Залізничний районний суд Львова 7 червня обрав запобіжний захід підозрюваним до розкрадання 44 об’єктів нерухомості, причетних до масштабної схеми з незаконного виведення з комунальної власності майна.

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04 07 2017 23:23
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