На Закарпатті спалили Mercedes-Benz полковника поліції, - ЗМІ

Повідомляється, що оперативник веде справу масштабного виробництва "лівої горілки" на Західній Україні

В Ужгороді невідомі підпалили автомобіль Mercedes-Benz полковника поліції, оперативника Управління захисту економіки.

Про це повідомило видання Mukachevo.net з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що за інформацією рятувальників і поліції автомобіль загорівся о 18:09, а вже о 18:26 пожежу локалізували. Інцидент стався на вулиці Можайській.

Чи був це підпал, у поліції поки не підтверджують.

Автомобіль був зареєстрований на дружину полковника. Він зайнявся в кінці робочого дня, біля відділу кіберполіції.

Джерела видання в поліції говорять, що мова йде не просто про підпал, а про спробу залякування. Полковник веде справу масштабного виробництва "лівої горілки" на Західній Україні. У її рамках, нібито вже було проведено 25 обшуків у двох областях, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю невідомі спалили автомобіль депутата Вінницької міської ради від партії "Свобода" Дмитра Уманця.