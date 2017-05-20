На Закарпатті спецслужби РФ планували міжетнічну провокацію, - СБУ
Російські спецслужби планували використати конференцію представників національних меншин, яка мала відбутися в Ужгороді, для виголошення закликів до автономії області. Ці гасла мали зіштовхнути патріотичні сили з представниками нацменшин. Російська сторона також планувала залучити проплачених псевдоактивістів для сутичок і протистояння з правоохоронними органами.
Крім того, в трьох районах області вночі було незаконно розміщено агітаційні конструкції з написами угорською мовою. Банери демонтували комунальники. Агітаційні матеріали виготовило київське поліграфічне підприємство на замовлення агентів російських інформаційних центрів. Жодні місцеві організації до розміщення цих матеріалів відношення не мали. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Також 18 травня співробітники СБУ затримала чоловіка, який мав забезпечити відеозйомку провокацій у Закарпатті. Під час бесіди з оперативниками він зізнався, що за 10 тис. грн отримав замовлення на такі матеріали від особи, яка користується телефоном російського оператора.
Чоловік розповів, що неодноразово виконував замовлення з РФ, зокрема щодо висвітлення подій 2 травня в Одесі. Обов’язковою умовою співпраці російський замовник завжди висував дотримання класичних для спецслужб вимог конспірації.
Громадянина допитали як свідка у відкритому раніше кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Нагадаємо, 30 квітня Служба безпеки України не впустила до України громадянина РФ, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня.
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