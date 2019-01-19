На Закарпатті сталася розгерметизація газопроводу, без газу залишилися 16 населених пунктів

У Закарпатській області сталася розгерметизація газопроводу, внаслідок чого без газопостачання залишилися 16 населених пунктів.

"Поблизу с. Червоне Ужгородського району сталася розгерметизація підводного газопроводу середнього тиску, відразу після якої спрацювала автоматична система аварійної безпеки. Через припинення газопостачання на ділянці в напрямку від Чопа до Берегового без газу залишаються 16 населених пунктів Ужгородського та Берегівського районів - всього 4 298 абонентів", – повідомили в прес-службі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Наголошується, що потерпілих внаслідок інциденту немає. На місце вже виїхали ремонтні бригади "Закарпаттягазу", які працюють над усуненням аварії.

Нагадаємо, що очільник державної компанії Укргазвидобування Олег Прохоренко готується оголосити про свою відставку. Причиною стало те, що компанія не виконала поставлений план з обсягів видобутку газу.