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На Закарпатті стартує газифікація району в найбільш високогірній частині Українських Карпат

Сьогодні Рахівщина – єдиний район Закарпаття та один з кількох в Україні, які взагалі не газифіковані
Львівська філія ПАТ "Укргазвидобування" почала прокладати газопровід від смт Солотвино (Тячівський район) до села Біла Церква (Рахівський район).
На Закарпатті стартує газифікація району в найбільш високогірній частині Українських Карпат Геннадій Москаль. Фото: bykvu.com

Про це повідомляє голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

"Наступний етап – прокладка підводного газопроводу довжиною 4,6 км до Білої Церкви, що дозволить почати забезпечення Рахівського району газом власного видобутку. Сьогодні Рахівщина – єдиний район Закарпаття та один з кількох в Україні, які взагалі не газифіковані. Діаметр газопроводу, який прокладається, – 220 мм, що дасть змогу протягнути його не тільки в Білу Церкву, а й до Великого Бичкова – найбільшого після райцентру селища Рахівщини", – цитує в суботу главу ОДА прес-служба Москаля.

В інформації зазначено, що на околиці села Біла Церква газовики відкрили свердловину №15 з дебітом понад 50 тис. кубометрів газу на добу.

Рахівський район Закарпатської області (центр м. Рахів) розташований в найбільш високогірній частині Українських Карпат. Площа району – 1892кв км. На території району розташовані 1 місто, 3 селища міського типу і 28 сіл. Населення району за даними на 2017 рік перевищує 92 тис. жителів.

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16 07 2017 20:15
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