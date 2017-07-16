На Закарпатті стартує газифікація району в найбільш високогірній частині Українських Карпат
Про це повідомляє голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.
"Наступний етап – прокладка підводного газопроводу довжиною 4,6 км до Білої Церкви, що дозволить почати забезпечення Рахівського району газом власного видобутку. Сьогодні Рахівщина – єдиний район Закарпаття та один з кількох в Україні, які взагалі не газифіковані. Діаметр газопроводу, який прокладається, – 220 мм, що дасть змогу протягнути його не тільки в Білу Церкву, а й до Великого Бичкова – найбільшого після райцентру селища Рахівщини", – цитує в суботу главу ОДА прес-служба Москаля.
В інформації зазначено, що на околиці села Біла Церква газовики відкрили свердловину №15 з дебітом понад 50 тис. кубометрів газу на добу.
Рахівський район Закарпатської області (центр м. Рахів) розташований в найбільш високогірній частині Українських Карпат. Площа району – 1892кв км. На території району розташовані 1 місто, 3 селища міського типу і 28 сіл. Населення району за даними на 2017 рік перевищує 92 тис. жителів.
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