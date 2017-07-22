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На Закарпатті судитимуть агітаторів, які встановили агітаційні стели угорською мовою

Це зроблено в інтересах посилення напруження в регіоні, створення хибної уяви щодо дискримінації та утискання угорськомовного населення Закарпатської області
Ужгородський суд розгляне справу двох українців, які звинувачуються у державній зраді.
На Закарпатті судитимуть агітаторів, які встановили агітаційні стели угорською мовою Фото: ua.korrespondent.net

Українці встановили агітаційні стели на території Берегівського та Виноградівського районів Закарпатської області з написами угорською мовою: "Берегівський район. Земля угорської мови" та "Угорці вітають у Виноградівському районі", повідомляє прес-служба прокуратури.

У прокуратурі заявили, що вони це зробили "з метою подальшого висвітлення вказаної акції у проросійських ЗМІ, з провокаційною метою, в інтересах посилення напруження в регіоні, створення хибної уяви щодо дискримінації та утискання угорськомовного населення Закарпатської області".

Санкція ст. 111 КК України передбачає покарання позбавленням волі терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Угорщина вважає цілком нормальним наявність подвійного громадянства, у своїх громадян, які проживають в Україні і проти покарання за подібні речі, заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

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22 07 2017 14:36
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