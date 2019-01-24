На Закарпатті силовики проводять спецоперацію проти контрабандистів

Щонайменше 10 обшуків у 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове

На Закарпатті озброєні силовики проводять спецоперацію із застосуванням спецтехніки.

Вказується, що наразі відбувається щонайменше 10 обшуків у 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове.

"Спецоперація проходить з застосуванням спецтехніки, а також тимчасовим блокування руху певними вулицями та ділянками траси Мукачево – Рогатин", - повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.



Фото: mukachevo.net

У Мукачівському прикордонному загоні зазначили, що не взмозі поки що коментувати дану ситуацію, але офіційно підтвердили, що на місці працюють прикордонники спільно з військовою прокуратурою.

Фото: mukachevo.net

Нагадаємо, з 1 січня в Україні набув чинності закон, який вводить кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.