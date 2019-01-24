CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Закарпатті озброєні силовики проводять спецоперацію із застосуванням спецтехніки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті силовики проводять спецоперацію проти контрабандистів
Щонайменше 10 обшуків у 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове
Фото: mukachevo.net
Вказується, що наразі відбувається щонайменше 10 обшуків у 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове.
"Спецоперація проходить з застосуванням спецтехніки, а також тимчасовим блокування руху певними вулицями та ділянками траси Мукачево – Рогатин", - повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.
Фото: mukachevo.net
У Мукачівському прикордонному загоні зазначили, що не взмозі поки що коментувати дану ситуацію, але офіційно підтвердили, що на місці працюють прикордонники спільно з військовою прокуратурою.
Фото: mukachevo.net
Нагадаємо, з 1 січня в Україні набув чинності закон, який вводить кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.
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