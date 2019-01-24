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На Закарпатті силовики проводять спецоперацію проти контрабандистів

Щонайменше 10 обшуків у 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове
На Закарпатті озброєні силовики проводять спецоперацію із застосуванням спецтехніки.
На Закарпатті силовики проводять спецоперацію проти контрабандистів Фото: mukachevo.net

Вказується, що наразі відбувається щонайменше 10 обшуків у 10 помешканнях в місті Рахові та селі Ділове.

"Спецоперація проходить з застосуванням спецтехніки, а також тимчасовим блокування руху певними вулицями та ділянками траси Мукачево – Рогатин", - повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.


Фото: mukachevo.net

У Мукачівському прикордонному загоні зазначили, що не взмозі поки що коментувати дану ситуацію, але офіційно підтвердили, що на місці працюють прикордонники спільно з військовою прокуратурою.

Фото: mukachevo.net

Нагадаємо, з 1 січня в Україні набув чинності закон, який вводить кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.

 
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24 01 2019 17:46
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