На Закарпатті топ-чиновників Держгеокадастру затримали на хабарі в $200 тис

В Ужгороді правоохоронці затримали топ-чиновників Держгеокадастру на хабарі в $200 тисяч.

"ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис дол керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться першочергові слідчі дії. Деталі згодом", – повідомила у Twitter речниця ГПУ Лариса Сарган.

Як пише Мukachevo.net, з самого ранку середи, 2 травня, в будівлі Закарпатської ОДА йдуть слідчі дії, зокрема проводиться обшук в кабінеті начальниці ГУ Держгеокадастру в Закарпатській області Світлани Мельничук.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали слідчого поліції Кривого Рогу на хабарі в 10 тисяч доларів.