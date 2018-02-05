CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Ужгороді правоохоронці затримали топ-чиновників Держгеокадастру на хабарі в $200 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті топ-чиновників Держгеокадастру затримали на хабарі в $200 тис
Проводяться першочергові слідчі дії
Фото: mukachevo.net
"ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис дол керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться першочергові слідчі дії. Деталі згодом", – повідомила у Twitter речниця ГПУ Лариса Сарган.
Як пише Мukachevo.net, з самого ранку середи, 2 травня, в будівлі Закарпатської ОДА йдуть слідчі дії, зокрема проводиться обшук в кабінеті начальниці ГУ Держгеокадастру в Закарпатській області Світлани Мельничук.
Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали слідчого поліції Кривого Рогу на хабарі в 10 тисяч доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 05 2018 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства