На Закарпатті туристи з Києва потрапили під лавину, є загиблий

На Закарпатті троє туристів з Києва у п'ятницю потрапили під снігову лавину, один з них загинув.

"У п'ятницю (25.01) під вечір у Рахіському районі (Закарпатська область) троє 28-річних мешканців Києва, котрі проходили туристичний маршрут біля гори Стіг, потрапили під снігову лавину. Двом чоловікам вдалося самотужки вибратися з-під снігового покрову, третій, на жаль, загинув", - повідомляється в суботу на сайті губернатора області Геннадія Москаля.

За словами Москаля, перед сходженням на гору хлопці зв’язувалися з рятувальниками й питали, наскільки безпечний цей маршрут.

"Їм відповіли дослівно так: "Не йдіть, бо похорони дуже дорого обходяться!" Незважаючи на попередження, всі троє вирішили піти в гори. Уже під час спуску вони зірвали першу лавину, яка засипала їх до пояса. А потім зірвали другу, яка засипала їх повністю", - розповів голова ОДА.

За його словами, один із хлопців зумів самотужки вибратися з-під снігу й допоміг відкопати свого товариша. Після чого обидва відкопали третього, однак той задихнувся під снігом.

"Хлопцям довелося переночувати зі своїм загиблим товаришем у наметі, тільки вранці вони змогли зв’язатися з аварійно-рятувальним загоном. Залишивши тіло загиблого на місці, обоє вирушили до бази відпочинку й на півдорозі зустрілися з рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зараз життя киян у безпеці, разом із групою рятувальників вони повернулися на місце сходження лавини, щоб відшукати тіло товариша", - розповів Москаль.

Додамо, рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах.