Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Закарпатті туристи з Києва потрапили під лавину, є загиблий

Закарпатська ОДА звертається до туристів із проханням бути максимально обережними й слухатися рекомендацій рятувальників
На Закарпатті троє туристів з Києва у п'ятницю потрапили під снігову лавину, один з них загинув.
На Закарпатті туристи з Києва потрапили під лавину, є загиблий Фото: Shutterstock

"У п'ятницю (25.01) під вечір у Рахіському районі (Закарпатська область) троє 28-річних мешканців Києва, котрі проходили туристичний маршрут біля гори Стіг, потрапили під снігову лавину. Двом чоловікам вдалося самотужки вибратися з-під снігового покрову, третій, на жаль, загинув", - повідомляється в суботу на сайті губернатора області Геннадія Москаля.

За словами Москаля, перед сходженням на гору хлопці зв’язувалися з рятувальниками й питали, наскільки безпечний цей маршрут.

"Їм відповіли дослівно так: "Не йдіть, бо похорони дуже дорого обходяться!" Незважаючи на попередження, всі троє вирішили піти в гори. Уже під час спуску вони зірвали першу лавину, яка засипала їх до пояса. А потім зірвали другу, яка засипала їх повністю", - розповів голова ОДА.

За його словами, один із хлопців зумів самотужки вибратися з-під снігу й допоміг відкопати свого товариша. Після чого обидва відкопали третього, однак той задихнувся під снігом.

"Хлопцям довелося переночувати зі своїм загиблим товаришем у наметі, тільки вранці вони змогли зв’язатися з аварійно-рятувальним загоном. Залишивши тіло загиблого на місці, обоє вирушили до бази відпочинку й на півдорозі зустрілися з рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зараз життя киян у безпеці, разом із групою рятувальників вони повернулися на місце сходження лавини, щоб відшукати тіло товариша", - розповів Москаль.

Додамо, рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2019 12:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.