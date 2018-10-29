На Закарпатті від кору помер 12-річний хлопчик

У Мукачеві, в реанімаційному відділенні Закарпатської обласної дитячої клінічної лікарні помер 12-річний хлопчик. Смерть настала у результаті ускладнень від кору.

Головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер заявив, що про це свідчить розтин тіла дитини, інформує "Радіо Свобода".

Як пише видання, хлопчика із села Страбичево привезли у лікарню зранку 27 жовтня у стані середньої важкості.

"Не дивлячись на всі вжиті заходи, стан погіршувався, дитину перевели у реанімацію. На жаль, медики були безсилі. Це блискавична форма ускладнення, – зазначив Шніцер. – Розтин показав суцільні крововиливи в організмі". Того ж дня хлопчик помер.

За словами головного лікаря, батьки певний час лікували дитину вдома під наглядом приватного педіатра. Хлопчик не був щеплений.

"Два факти, на жаль, тут є важливі: дитина не була щеплена від кору. І форма ускладнень була миттєвою, – каже лікар, – На сьогодні, дуже багато дітей хворих на кір якраз із сіл Горонда, Страбичево. Відсоток щеплених невисокий – 60 відсотків. Дуже важко ця тема сприймається, дискредитоване питання".

Тим часом батько хлопчика вчора, 28 жовтня, звернувся із заявою у Мукачівський міський відділ поліції про неналежне виконання роботи лікарями.

"У поліції розпочали розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником). Призначено експертизи, вилучені первинні медичні документи. Проводять розслідування", – повідомили в прес-служба поліції.

У жовтні на кір захворіло 18 дітей загальноосвітньої школи у селі Горонда Мукачівського району. Попередній спалах кору на Закарпатті епідеміологи зафіксували у травні, коли на кір захворіли понад 56 учнів школи села Чорна Тиса.

Нагадаємо, від початку вересня до 1 жовтня в одній зі шкіл смт Тиврів у Вінницькій області на кір захворіли 28 дітей.

За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.