На Закарпатті від кору померла 4-річна дитина

Це п'ятий летальний випадок з початку року

У Мукачівській обласній дитячій лікарні через ускладнення, спричинене кором, померла 4-річна дівчинка із села Лази (Тячівський район).

Два тижні тому в тяжкому стані дівчинку госпіталізували в Тячеві. Там вона пробула добу і була транспортована спецавтомобілем у супроводі реаніматологів у Мукачево. У реаніматологічному відділенні дівчинка пробула 12 днів, врятувати її не вдалося.

"У дівчинки було ускладнення кору - важка пневмонія з дихальною недостатністю, і без наркозно-дихального апарата вона не могла обходитися", - повідомляє місцеве видання tyachiv.com.ua з посиланням на головного лікаря Тячівської лікарні №1 Федора Яринича.

У дитини не було щеплення від кору, тому що батьки категорично відмовилися з релігійних міркувань, повідомляє УНН.

Зараз у Тячівській лікарні перебувають 40 хворих на кір, із них 12 дорослих. Як зазначив Яринич, з огляду на те, що інфекційне відділення лікарні розраховане тільки на 30 ліжок, було додатково на базі нинішнього відділення розгорнуто ще 15 ліжок.

Зазначимо, що це вже п'ятий летальний випадок кору з початку 2018 року.

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