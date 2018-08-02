На Закарпатті від кору померла 4-річна дитина
Два тижні тому в тяжкому стані дівчинку госпіталізували в Тячеві. Там вона пробула добу і була транспортована спецавтомобілем у супроводі реаніматологів у Мукачево. У реаніматологічному відділенні дівчинка пробула 12 днів, врятувати її не вдалося.
"У дівчинки було ускладнення кору - важка пневмонія з дихальною недостатністю, і без наркозно-дихального апарата вона не могла обходитися", - повідомляє місцеве видання tyachiv.com.ua з посиланням на головного лікаря Тячівської лікарні №1 Федора Яринича.
У дитини не було щеплення від кору, тому що батьки категорично відмовилися з релігійних міркувань, повідомляє УНН.
Зараз у Тячівській лікарні перебувають 40 хворих на кір, із них 12 дорослих. Як зазначив Яринич, з огляду на те, що інфекційне відділення лікарні розраховане тільки на 30 ліжок, було додатково на базі нинішнього відділення розгорнуто ще 15 ліжок.
Зазначимо, що це вже п'ятий летальний випадок кору з початку 2018 року.
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Нагадаємо, в Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація.
Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.
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