На Закарпатті й у Карпатах зійшли кілька лавин
"За даними Сл Плай (Закарпатська обл.) виявлено сходження двох мокрих лавин з гори Темнатик об'ємами 20000 і 18000 кубічних метрів, висота відриву 1050 і 1080 м над рівнем моря. Орієнтовна дата сходження 7-8 січня 2018 року. Збитків не завдано", – повідомляє Український гідрометцентр.
"За даними Сл Пожежевська (Івано-Франківська обл.) виявлено сходження мокрої лавини зі східного схилу гори Говерла об'ємом 1200 кубічних метрів. Лавина зійшла вночі на 9 січня 2018 року. Збитків не завдано", – інформують вони.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: meteo.gov.ua
На 10 січня на високогір’ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), зазначає Міністерство внутрішніх справ.
Нагадаємо, що в Карпатах рятувальники виявили сходження мокрої лавини, а синоптики попереджають, що на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей досі очікується значна снiголавинна небезпека.
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