На Закарпатті з вини п’яного водія у ДТП постраждало шестеро людей, серед них і діти

Експертиза засвідчила, що на час аварії водій Аudі перебував у стані алкогольного сп'яніння

У Закарпатській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було травмовано шістьох осіб, зокрема двох дітей дошкільного віку.

Автопригода сталася напередодні у селищі Королеве Виноградівського району області. Зокрема на дорозі зіткнулися автомобілі марки Аudі-100 та Volkswagen Gоlf, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Винуватцем аварії, за інформацією правоохоронців, був 30-річний водій Аudі, житель Королевого.

"Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Volkswagen Gоlf іноземної реєстрації під керуванням 27-річного жителя села Олешник Виноградівського району", - пояснюють у поліції.

Унаслідок ДТП травми різного ступеню тяжкості дістали шестеро осіб: обидва водії, пасажир Аudі та троє пасажирів "Гольфа", серед яких двоє дітей віком 2 і 5 років.

"У дітей лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки. Водій та пасажири "Гольфа" перебувають на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні районної лікарні", - зазначається у повідомленні.

Важливо, експертиза засвідчила, що на час аварії водій Аudі перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження"). Обставини автопригоди продовжують встановлювати слідчі.