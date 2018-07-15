На Закарпатті з вини п’яного водія у ДТП постраждало шестеро людей, серед них і діти
Автопригода сталася напередодні у селищі Королеве Виноградівського району області. Зокрема на дорозі зіткнулися автомобілі марки Аudі-100 та Volkswagen Gоlf, повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Винуватцем аварії, за інформацією правоохоронців, був 30-річний водій Аudі, житель Королевого.
"Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Volkswagen Gоlf іноземної реєстрації під керуванням 27-річного жителя села Олешник Виноградівського району", - пояснюють у поліції.
Унаслідок ДТП травми різного ступеню тяжкості дістали шестеро осіб: обидва водії, пасажир Аudі та троє пасажирів "Гольфа", серед яких двоє дітей віком 2 і 5 років.
"У дітей лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки. Водій та пасажири "Гольфа" перебувають на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні районної лікарні", - зазначається у повідомленні.
Важливо, експертиза засвідчила, що на час аварії водій Аudі перебував у стані алкогольного сп'яніння.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження"). Обставини автопригоди продовжують встановлювати слідчі.
Нагадаємо, що на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула.
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