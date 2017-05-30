Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Закарпатті за хабарництво затримали мера міста, який був обраний від БПП

Загальна сума хабарів, які фігурують у цій справі, становить 7500 доларів
У Закарпатській області правоохоронці 29 травня затримали учасників злочинної схеми, учасниками якої були мер одного з міст, депутати і начальники відділів міської ради.
На Закарпатті за хабарництво затримали мера міста, який був обраний від БПП Фото: npu.gov.ua

Чиновників затримали під час отримання $4 тисяч хабара, повідомляє відділ комунікації ГУНП в Закарпатській області.

Корупціонери вимагали від підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду земельної ділянки та погодження дозвільної документації на розміщення малих архітектурних форм.

Згідно з повідомленням, до спецоперації залучили співробітників управління захисту економіки в Закарпатській області, Служби безпеки України та прокуратури.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посадовим особам загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

На сайті Генпрокуратури повідомляють, що затримано трьох чиновників Чопської міської ради. Мером цього міста є Валерій Самардак, обраний від Блоку Петра Порошенка.

Видання Mukachevo.net пише, що Самардака зняли з поїзда, коли він їхав у відрядження за межі області.

Разом з Самардаком затримали депутата міськради Віталія Русина і головного архітектора міста Дениса Ганзел.

Загальна сума хабарів, які фігурують у цій справі, становить 7500 доларів.

Нагадаємо, що на митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки (СБУ) затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2017 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.