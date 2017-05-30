На Закарпатті за хабарництво затримали мера міста, який був обраний від БПП
Чиновників затримали під час отримання $4 тисяч хабара, повідомляє відділ комунікації ГУНП в Закарпатській області.
Корупціонери вимагали від підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду земельної ділянки та погодження дозвільної документації на розміщення малих архітектурних форм.
Згідно з повідомленням, до спецоперації залучили співробітників управління захисту економіки в Закарпатській області, Служби безпеки України та прокуратури.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посадовим особам загрожує від 5 до 10 років в'язниці.
На сайті Генпрокуратури повідомляють, що затримано трьох чиновників Чопської міської ради. Мером цього міста є Валерій Самардак, обраний від Блоку Петра Порошенка.
Видання Mukachevo.net пише, що Самардака зняли з поїзда, коли він їхав у відрядження за межі області.
Разом з Самардаком затримали депутата міськради Віталія Русина і головного архітектора міста Дениса Ганзел.
Загальна сума хабарів, які фігурують у цій справі, становить 7500 доларів.
Нагадаємо, що на митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки (СБУ) затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.
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