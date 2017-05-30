На Закарпатті за хабарництво затримали мера міста, який був обраний від БПП

Загальна сума хабарів, які фігурують у цій справі, становить 7500 доларів

У Закарпатській області правоохоронці 29 травня затримали учасників злочинної схеми, учасниками якої були мер одного з міст, депутати і начальники відділів міської ради.

Чиновників затримали під час отримання $4 тисяч хабара, повідомляє відділ комунікації ГУНП в Закарпатській області.

Корупціонери вимагали від підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду земельної ділянки та погодження дозвільної документації на розміщення малих архітектурних форм.

Згідно з повідомленням, до спецоперації залучили співробітників управління захисту економіки в Закарпатській області, Служби безпеки України та прокуратури.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посадовим особам загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

На сайті Генпрокуратури повідомляють, що затримано трьох чиновників Чопської міської ради. Мером цього міста є Валерій Самардак, обраний від Блоку Петра Порошенка.

Видання Mukachevo.net пише, що Самардака зняли з поїзда, коли він їхав у відрядження за межі області.

Разом з Самардаком затримали депутата міськради Віталія Русина і головного архітектора міста Дениса Ганзел.

Загальна сума хабарів, які фігурують у цій справі, становить 7500 доларів.

Нагадаємо, що на митному посту "Тиса" в Закарпатській області співробітники Служби безпеки (СБУ) затримали двох працівників за підозрою у хабарництві.