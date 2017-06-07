На Закарпатті загорілася електричка із пасажирами
До місця виклику виїхав черговий караул 10-державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст та вогнеборці державного пожежно-рятувального поста с. Вишково. По прибуттю з’ясувалося, що в моторному відсіку горить дизпаливо.
На момент виникнення пожежі в потязі перебувало 80 пасажирів, машиніст та його помічник. 65 людей самостійно залишили потяг, а ще 15 було евакуйовано бійцями ДСНС, інформує у ДСНС України у Закарпатській області.
Завдяки вмілим та злагодженим діям особового складу, вдалося не допустити розповсюдження вогню вагонами. Пожежу ліквідували о 09:05. На місці працювало 12 бійців ДСНС та три спецавтомобілі.
Пошкоджений потяг було відтягнуто на станцію "Хуст". Рух залізницею повністю відновлено. Травмованих на події не було.
Нагадаємо, що в Чернівецькій області сталося задимлення в одному з вагонів приміського поїзда "Чернівці – Коломия"є
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