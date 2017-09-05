На Закарпатті затримали чоловіка в гідрокостюмі, який намагався перемістити цигарки в Румунію
Зупиняючи правопорушника, який намагався втекти, прикордонний наряд здійснив попереджувальний постріл вгору.
У пакетах, які чоловік збирався перемістити в Румунію, прикордонники виявили майже 4 тис. пачок цигарок марки "Марбле" без акцизів, повідомляє Державна прикордонна служба України на сторінці у Facebook.
За цим фактом прикордонники поінформували румунських колег. Згодом румунські прикордонники поінформували також про виявлення на своїй території ще 6 пакетів з сигаретами.
Стосовно затриманого складено документи адміністративного провадження.
Нагадаємо, що на пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники спільно з митниками виявили найбільшу в 2016 році партію контрабандних сигарет.
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