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На Закарпатті затримали чоловіка в гідрокостюмі, який намагався перемістити цигарки в Румунію

Стосовно затриманого складено документи адміністративного провадження
Прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією затримали вночі українця в гідрокостюмі, який намагався перемістити в Румунію через річку Тиса 8 ящиків цигарок.
На Закарпатті затримали чоловіка в гідрокостюмі, який намагався перемістити цигарки в Румунію Фото: facebook.com/DPSUkraine

Зупиняючи правопорушника, який намагався втекти, прикордонний наряд здійснив попереджувальний постріл вгору.

У пакетах, які чоловік збирався перемістити в Румунію, прикордонники виявили майже 4 тис. пачок цигарок марки "Марбле" без акцизів, повідомляє Державна прикордонна служба України на сторінці у Facebook.

За цим фактом прикордонники поінформували румунських колег. Згодом румунські прикордонники поінформували також про виявлення на своїй території ще 6 пакетів з сигаретами.

Стосовно затриманого складено документи адміністративного провадження.

Нагадаємо, що на пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники спільно з митниками виявили найбільшу в 2016 році партію контрабандних сигарет.

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09 05 2017 16:17
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