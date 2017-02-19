На Закарпатті затримали контрабандистів в гідрокостюмах
"Під час проведення спільних заходів з перевірки держрубежу прикордонники затримали поблизу річки Тиса громадянина України, який був у гідрокостюмі, та згодом виявили 4 пакунки з сигаретами", – повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, пише УНІАН.
Ще двох громадян України в гідрокостюмах затримали сьогодні, 19 лютого, зранку прикордонники відділу "Великий Бичків" цього ж загону.
"Помітивши охоронців кордону, зазначені особи спробували утекти. Для затримання порушників прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору", – йдеться в повідомленні.
Щодо затриманих прикордонники склали документи адмінпровадження.
Нагадаємо, 13 лютого на КПВВ контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прикордонники виявили нелегальних товарів на суму понад 630 тис. гривень.
У січні на кордоні з Білоруссю затримали трьох конокрадів.
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