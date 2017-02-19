На Закарпатті затримали контрабандистів в гідрокостюмах

Прикордонники Мукачівського загону разом з румунськими колегами затримали кількох людей, які намагалися незаконно переправити через кордон цигарки в суботу, 18 лютого.

"Під час проведення спільних заходів з перевірки держрубежу прикордонники затримали поблизу річки Тиса громадянина України, який був у гідрокостюмі, та згодом виявили 4 пакунки з сигаретами", – повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, пише УНІАН.

Ще двох громадян України в гідрокостюмах затримали сьогодні, 19 лютого, зранку прикордонники відділу "Великий Бичків" цього ж загону.

"Помітивши охоронців кордону, зазначені особи спробували утекти. Для затримання порушників прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору", – йдеться в повідомленні.

Щодо затриманих прикордонники склали документи адмінпровадження.

Нагадаємо, 13 лютого на КПВВ контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прикордонники виявили нелегальних товарів на суму понад 630 тис. гривень.

У січні на кордоні з Білоруссю затримали трьох конокрадів.