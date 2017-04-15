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На Закарпатті затримали на хабарі керівника облуправління внутрішньої безпеки ДФС, - ФОТО

У одного з працівників фіскальної служби виявлено паспорт громадянина сусідньої країни
На Закарпатті викрили на хабарництві одного з керівників облуправління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.
На Закарпатті затримали на хабарі керівника облуправління внутрішньої безпеки ДФС, - ФОТО Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Встановлено, що посадовець спільно з двома підлеглими вимагали 300 доларів у місцевого комерсанта, - повідомили у СБУ 15 квітня.

"За цю суму йому обіцяли не перешкоджати митному оформленню партії імпортних товарів.  Трьох зловмисників було затримано у центрі Ужгорода під час отримання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

У одного з працівників фіскальної служби виявлено паспорт громадянина сусідньої країни.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, співробітники прокуратури затримали на хабарі керівника і заступника начальника регіонального відділення Фонду державного майнаУкраїни в Київській області.

 
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15 04 2017 11:52
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