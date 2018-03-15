На Закарпатті затримали озброєних осіб, що їхали "відпочивати"
Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"Вранці на спецпосту Нижні Ворота, що на Воловеччині, увагу патрульних привернуло кілька автомобілів з реєстраційними номерами інших регіонів України, які в’їхали на територію Закарпаття з інтервалом у півтори години. Оскільки водії та пасажири вели себе підозріло, правоохоронці прийняли рішення ретельніше оглянути салон та речі осіб, які перебували в авто", - сказав він.
За його словами, під час зовнішнього огляду автомобіля марки "Chеry" з реєстрацією Житомирської області виявлено речовину, схожу на марихуану, вагою близько 5 грамів.
"В автомобілі марки "ВMW" тієї ж Житомирської реєстрації виявили телескопічний кийок. В автомобілі марки "КІА" з номерами Київської області виявили дерев’яну біту. У мікроавтобусі марки "Vоlkswаgеn" Миколаївської реєстрації виявили 3 ножі, газовий балончик і балаклаву", - сказав він.
Як пояснили самі жителі Київщини, Житомирщини та Миколаївщини (за попередньою інформацією, особи з цих різних автомобілів не знайомі між собою), вони приїхали на Закарпаття відпочити.
"Наразі поліція документує факти незаконного поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотичних речовин. Усі події зареєстровані в журналі єдиного обліку, триває перевірка. Всі вилучені предмети направлено на експертизу", - розповів Тракало.
У четвер нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук з трибуни парламента заявив, що вночі на Закарпатті були затримані 13 осіб, що готували погроми проти угорців та ромів.
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