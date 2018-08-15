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На Закарпатті злочинець шантажував жінку провокативними фото - хотів 30 тис. доларів

Затримали чоловіка при отриманні 1 тис. доларів
У Закарпатській області затримано злочинця, який вимагав 30 тис. доларів за нерозповсюдження фотографій провокативного характеру.
На Закарпатті злочинець шантажував жінку провокативними фото - хотів 30 тис. доларів Фото: з вільних джерел

Затримали чоловіка при отриманні частини коштів у розмірі 1 тис. доларів.

На даний час проводяться слідчі дії з метою документування його протиправної діяльності та виявлення усіх причетних до злочину осіб.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 189 КК України – вимагання, тобто вимога передачі майна з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Прокуратура Харківської обл. направила до Ленінського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 3 чоловіків, підозрюваних у вимаганні 260 тис. грн у підприємця. 

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15 08 2018 11:28
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