НОВИНИУ Закарпатській області затримано злочинця, який вимагав 30 тис. доларів за нерозповсюдження фотографій провокативного характеру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті злочинець шантажував жінку провокативними фото - хотів 30 тис. доларів
Затримали чоловіка при отриманні 1 тис. доларів
Фото: з вільних джерел
Затримали чоловіка при отриманні частини коштів у розмірі 1 тис. доларів.
На даний час проводяться слідчі дії з метою документування його протиправної діяльності та виявлення усіх причетних до злочину осіб.
Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 189 КК України – вимагання, тобто вимога передачі майна з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Прокуратура Харківської обл. направила до Ленінського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 3 чоловіків, підозрюваних у вимаганні 260 тис. грн у підприємця.
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