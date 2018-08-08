CУСПІЛЬСТВО НОВИНИKідера Федерації скаутів "Галицька Русь" Кирила Арбатова знайшли мертвим в одному із сіл Рахівського району Закарпатської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті знайшли повішеним лідера львівських проросійських скаутів
Кирило Арбатов підтримував тісні контакти з Консульством РФ у Львові
Фото: google.com
Лідера Федерації скаутів "Галицька Русь" Кирила Арбатова знайшли мертвим в одному із сіл Рахівського району Закарпатської області.
Про це заявив колишній лідер "Русского движения на Украине" Олександр Свистунов, який зараз перебуває в Росії, інформує "Закарпаття.online".
"Є версія, що він повісився, але це версія. Версій дуже багато. Ніхто нічого толком не знає", - сказав він.
Фото: zakarpattya.net.ua
За словами Свистунова, Арбатов підтримував тісні контакти з Консульством Російської Федерації у Львові.
Проросійські скаути з "Галицької Русі" проводили несанкціоновані розкопки військових поховань в області, а також чіпляли ужгородцям символи "Руского міра".
"Галицька Русь" також відновлювала радянські пам'ятники у Львові.
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08 08 2018 12:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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