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На Закарпатті прикордонники знайшли викрадені автомобілі

Автомобілі марки "Mercedes Viano" та "БМВ Х5", виявили учора в пунктах пропуску "Лужанка" та "Малий Березний"
Прикордонники Мукачівського та Чопського загонів завадили вивезенню з України автомобілів, що з 2015 року перебували у розшуку Інтерполу.
На Закарпатті прикордонники знайшли викрадені автомобілі Фото: uapress.info

Як повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України,  ці автомобілі до сусідніх Угорщини та Словаччини намагалися перевезти наші співвітчизники. Однак, під час проходження прикордонного контролю щодо автомобілей 2013 та 2008 років випуску відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, як викрадених. Обидва автомобіля, знаходилися в розшуку з 2015 року. 

За даними фактами прикордонники Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Транспортні засоби передано співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, що у Закарпатській області поблизу угорсько-українського кордону побудують новий контрольний пункт пропуску, що з'єднає угорський автобан М-3 і трасу "Чоп - Київ".

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01 01 2017 22:37
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