На Закарпатті прикордонники знайшли викрадені автомобілі
Як повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України, ці автомобілі до сусідніх Угорщини та Словаччини намагалися перевезти наші співвітчизники. Однак, під час проходження прикордонного контролю щодо автомобілей 2013 та 2008 років випуску відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, як викрадених. Обидва автомобіля, знаходилися в розшуку з 2015 року.
За даними фактами прикордонники Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Транспортні засоби передано співробітникам Національної поліції.
Нагадаємо, що у Закарпатській області поблизу угорсько-українського кордону побудують новий контрольний пункт пропуску, що з'єднає угорський автобан М-3 і трасу "Чоп - Київ".
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