НОВИНИПасажири зможуть познайомитись із "залізними" героями Укрзалізниці та їхніми історіямиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На залізничному вокзалі в Києві відкрилася "Алея залізних героїв"
Фото: Укрзалізниця
4 листопада, у День залізничника, на Центральному залізничному вокзалі в Києві відкрилась "Алея залізних героїв", повідомляє прес-служба перевізника.
Так Укрзалізниця відзначає більше 50 своїх працівників - "залізних" героїв, які часто з ризиком для життя евакуювали людей від війни та продовжують забезпечувати стабільний рух поїздів.
Пасажири київського вокзалу зможуть познайомитись із "залізними" героями Укрзалізниці та їхніми історіями. Це люди різних залізничних професій з усіх регіонів країни, які вели потяги під обстрілами, рятували людей на вокзалах, відновлювали колії та енергомережі після бомбардувань. Та їх усіх об’єднує одне: вони скромно зауважують: "Ми просто виконували свою роботу"
Алея залізних героїв з описом геройських вчинків залізничників розташована на колонах залізничного вокзалу Київ-Пасажирський. Виставка працюватиме впродовж кількох місяців.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну евакуювала 4 млн людей, мільйон дітей, 120 тисяч тварин, перевезла понад 200 дипломатичних делегацій і 300 тис. гуманітарних вантажів.
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05 11 2022 11:25 МЕДІА
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