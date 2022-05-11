На залізничному вокзалі в Києві відкрилася "Алея залізних героїв"

Пасажири зможуть познайомитись із "залізними" героями Укрзалізниці та їхніми історіями

4 листопада, у День залізничника, на Центральному залізничному вокзалі в Києві відкрилась "Алея залізних героїв", повідомляє прес-служба перевізника.

Так Укрзалізниця відзначає більше 50 своїх працівників - "залізних" героїв, які часто з ризиком для життя евакуювали людей від війни та продовжують забезпечувати стабільний рух поїздів.

Пасажири київського вокзалу зможуть познайомитись із "залізними" героями Укрзалізниці та їхніми історіями. Це люди різних залізничних професій з усіх регіонів країни, які вели потяги під обстрілами, рятували людей на вокзалах, відновлювали колії та енергомережі після бомбардувань. Та їх усіх об’єднує одне: вони скромно зауважують: "Ми просто виконували свою роботу"

Алея залізних героїв з описом геройських вчинків залізничників розташована на колонах залізничного вокзалу Київ-Пасажирський. Виставка працюватиме впродовж кількох місяців.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну евакуювала 4 млн людей, мільйон дітей, 120 тисяч тварин, перевезла понад 200 дипломатичних делегацій і 300 тис. гуманітарних вантажів.