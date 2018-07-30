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На залізниці в Києві від удару струмом загинула дитина

Хлопчик років десяти видерся на дах вагону, де його вдарило струмом
У Києві біля станції метро "Берестейська" від удару струмом на залізниці померла дитина.
На залізниці в Києві від удару струмом загинула дитина Фото: unian.ua

Про це пише "112 Україна" з посиланням на очевидця.

"Компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів. Один з них вирішив залізти на дах вагону і пройтися до кінця, але його вдарило струмом, тіло спалахнуло і впало донизу, де задимилося", – йдеться в повідомленні.

На місці події з дітьми працюють правоохоронці та медики. Місце огородили спеціальною смугою.

Деталі події з'ясовують.

Нагадаємо, на станції столичного метрополітену "Лівобережна" людина потрапила під потяг і загинула.

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30 07 2018 22:56
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