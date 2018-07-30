На залізниці в Києві від удару струмом загинула дитина

Хлопчик років десяти видерся на дах вагону, де його вдарило струмом

У Києві біля станції метро "Берестейська" від удару струмом на залізниці померла дитина.

Про це пише "112 Україна" з посиланням на очевидця.

"Компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів. Один з них вирішив залізти на дах вагону і пройтися до кінця, але його вдарило струмом, тіло спалахнуло і впало донизу, де задимилося", – йдеться в повідомленні.

На місці події з дітьми працюють правоохоронці та медики. Місце огородили спеціальною смугою.

Деталі події з'ясовують.

Нагадаємо, на станції столичного метрополітену "Лівобережна" людина потрапила під потяг і загинула.