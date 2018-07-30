CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві біля станції метро "Берестейська" від удару струмом на залізниці померла дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На залізниці в Києві від удару струмом загинула дитина
Хлопчик років десяти видерся на дах вагону, де його вдарило струмом
Фото: unian.ua
Про це пише "112 Україна" з посиланням на очевидця.
"Компанія з чотирьох хлопчиків приблизного віку 10 років гралися неподалік вагонів. Один з них вирішив залізти на дах вагону і пройтися до кінця, але його вдарило струмом, тіло спалахнуло і впало донизу, де задимилося", – йдеться в повідомленні.
На місці події з дітьми працюють правоохоронці та медики. Місце огородили спеціальною смугою.
Деталі події з'ясовують.
Нагадаємо, на станції столичного метрополітену "Лівобережна" людина потрапила під потяг і загинула.
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