На заморських територіях Франції розпочалися вибори президента
Про це повідомляє RFI.
"Французькі громадяни, що проживають за кордоном і на територіях в Північній і Південній Америці, Тихому і Індійському океанах, повинні розпочати голосування раніше", – йдеться в повідомленні.
Насамперед, це стосується Французьких Антильских островів – Гваделупа і Мартініка, Сен-Мартен і Сен-Бартельмі, а також території Французької Гвіани, островів Сен-П'єр і Мікелон.
У Французькій Полінезії вибори розпочнуться о 20:00 за київським часом. На той час виборчі дільниці будуть відкриті в Уолліс і Футуна та Новій Каледонії у Тихому океані і на островах Індійського океану Реюньон і Майотта.
Виборці вищезазначених територій розпочали голосування сьогодні через велику різницю між часовими поясами.
Загалом 47,58 мільйонів осіб можуть голосувати на виборах президента Франції в ці вихідні, зазначає видання.
Нагадаємо, у лідера французького "Національного фронту" Марін Ле Пен кидали яйця під час її поїздки в Бретань, де у політика заплановані передвиборні заходи.
У п'ятницю, 5 травня, на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона було здійснено хакерські атаки.
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