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На заморських територіях Франції розпочалися вибори президента

Виборці на певних територіях розпочали голосування сьогодні через велику різницю між часовими поясами
Жителі заморських територій Франції почали голосувати на президентських виборах у другому турі.
На заморських територіях Франції розпочалися вибори президента Фото: afp.com

Про це повідомляє RFI. 

"Французькі громадяни, що проживають за кордоном і на територіях в Північній і Південній Америці, Тихому і Індійському океанах, повинні розпочати голосування раніше", – йдеться в повідомленні.

Насамперед, це стосується Французьких Антильских островів – Гваделупа і Мартініка, Сен-Мартен і Сен-Бартельмі, а також території Французької Гвіани, островів Сен-П'єр і Мікелон.

У Французькій Полінезії вибори розпочнуться о 20:00 за київським часом. На той час виборчі дільниці будуть відкриті в Уолліс і Футуна та Новій Каледонії у Тихому океані і на островах Індійського океану Реюньон і Майотта.

Виборці вищезазначених територій розпочали голосування сьогодні через велику різницю між часовими поясами. 

Загалом 47,58 мільйонів осіб можуть голосувати на виборах президента Франції в ці вихідні, зазначає видання. 

Нагадаємо, у лідера французького "Національного фронту" Марін Ле Пен кидали яйця під час її поїздки в Бретань, де у політика заплановані передвиборні заходи.

У п'ятницю, 5 травня, на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона було здійснено хакерські атаки.

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