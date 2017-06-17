На заморських територіях Франції стартував другий тур парламентських виборів

Власне у Франції другий тур відбудеться в неділю, 18 червня

Голосування у другому турі парламентських виборів у Франції розпочалося на заморських територіях країни.

Про це повідомляє BFM-TV.

За інформацією видання, виборці вже розпочали голосувати на островах Сен-П'єр та Мікелон. Дільниці тут запрацювали о восьмій годині ранку. Також голосування стартувало у Сен-Мартені та Сен-Бартельмі, у Гваделупі, Мартиніці, Французькій Гвіані та Французькій Полінезії. Результати виборів на цих територіях будуть відомі в неділю ввечері.

У суботу голосують також французькі виборці у Північній та Південній Америці. Виборчі дільниці будуть відчинені до 18:00, у деяких містах – до 20:00.

Як зазначає видання, у першому турі виборів було зафіксовано надзвичайно низьку явку у Французькій Гвіані, Гваделупі, на території Сен-Бартельмі та Сен-Мартен. Тут проголосували лише 25% виборців. Натомість дуже активними були виборці Волліс і Футуни (явка понад 80%) і островів Сен-П'єр та Мікелон (явка 60%).

Другий тур парламентських виборів у Франції відбудеться у неділю, 18 червня.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Франції опублікувало результати першого туру парламентських виборів у країні.