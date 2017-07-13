На Запоріжжі 78-річну жінку пограбували на 2,5 млн грн

В квартиру пенсіонерки зателефонував злодій та повідомив, що її син потрапив у біду

У Запорізькій області злодій пограбував 78-річну жінку на 2,5 млн грн.

В квартиру пенсіонерки зателефонував незнайомець та повідомив, що її син потрапив у біду. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, яка нібито загрожує синові жінки, злочинець вимагав у неї гроші. Пенсіонерка впустила в квартиру злочинця та почала діставати заощаджені гроші. В результаті грабіжник вихопив усі заощадження та втік.

"Жінка почала кричати, її почули сусіди, які й викликали поліцію. Зі слів сина потерпілої, який згодом прибув на місце, зловмисник поцупив 160 тисяч гривень, 82 тисячі американських доларів та 3 тисячі євро", - повідомляє прес-служба патрульної поліції України у Facebook.