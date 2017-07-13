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На Запоріжжі 78-річну жінку пограбували на 2,5 млн грн

В квартиру пенсіонерки зателефонував злодій та повідомив, що її син потрапив у біду
У Запорізькій області злодій пограбував 78-річну жінку на 2,5 млн грн.
На Запоріжжі 78-річну жінку пограбували на 2,5 млн грн Фото: facebook.com/police.gov.ua

В квартиру пенсіонерки зателефонував незнайомець та повідомив, що її син потрапив у біду. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, яка нібито загрожує синові жінки, злочинець вимагав у неї гроші. Пенсіонерка впустила в квартиру злочинця та почала діставати заощаджені гроші. В результаті грабіжник вихопив усі заощадження та втік.  

"Жінка почала кричати, її почули сусіди, які й викликали поліцію. Зі слів сина потерпілої, який згодом прибув на місце, зловмисник поцупив 160 тисяч гривень, 82 тисячі американських доларів та 3 тисячі євро", - повідомляє прес-служба патрульної поліції України у Facebook.

Від мешканців будинку правоохоронці дізнались, що грабіжник все ще знаходиться у будинку. Поліція виявила злодія на горищі. У затриманого інспектори виявили пакет з грошима. Під час спроби втекти грабіжник пошкодив собі голову.

Нагадаємо, 11 липня, в Голосіївському районі Києва невідомі вкрали у чоловіка сумку з півмільйоном гривень, після чого втекли на автомобілі Volkswagen.

 

 

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13 07 2017 17:25
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