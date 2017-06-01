На Запоріжжі чиновник розтратив 10 млн грн з бюджету
У серпні 2016 року в регіоні було проведено відкриті торги з закупівлі робіт по реконструкції підстанції високої напруги. Переможцем конкурсу було визнано товариство, з яким укладено відповідну угоду. Про це повідомляє прес-служба МВС.
Однак під час перевірки правоохоронці виявили ряд правопорушень, допущених як з боку розпорядників бюджетних коштів, так і зі сторони комерційної структури.
Зокрема, розпорядником бюджетних коштів у тендерній пропозиції було приховано реальний предмет публічної закупівлі. Так, не було зазначено, що у вартість проведення робіт було закладено 90% закупівлі устаткування і лише 10% робіт з його встановлення.
Крім того, правоохоронці встановили відсутність у товариства-переможця конкурсних торгів необхідного персоналу та спеціальної будівельної техніки для виконання робіт у рамках договору.
За даними фактами слідчим управлінням ГУНП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Наразі директорові товариства-розпорядника бюджетних коштів повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років.
"Враховуючи, що процес виконання робіт підрядником не розпочатий та кошти не перераховані, завдяки співробітникам підрозділу кошти залишились в бюджеті, а не "осіли" в кишенях правопорушників", - резюмується у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні запорізька поліція затримала за хабар начальника одного з відділів обласного Управління внутрішньої безпеки.
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