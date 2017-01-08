На Запоріжжі головного лікаря затримали за підозрою в нанесенні державі збитків на 13 млн

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади

У вівторок, 1 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні.

Згідно з текстом, посадовця КУ "Запорізької обласної лікарні" Запорізької обласної ради затримали за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України, повідомляє прес-центр НАБУ.

За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні та ТОВ у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету (бюджетна програма "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я").

"У результаті для потреб очолюваного ним комунального медичного закладу за бюджетні кошти було придбано 26 одиниць легкових спеціальних (санітарних) автомобілів, комплектація та технічні параметри яких не відповідали вимогам стандартів України, і експлуатація яких за прямим призначенням була неможливою. Також, за версією слідства, внаслідок цих дій державі було завдано збитків на загальну суму 13 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

"Наразі затриманий доставляється до Національного антикорупційного бюро у м. Києві, де йому буде повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади", – додають у прес-службі НАБУ.

Згідно з текстом, слідчі дії в Запорізькій обласній лікарні здійснюються в рамках розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими особами Запорізької ОДА та Запорізької клінічної лікарні своїм службовим становищем, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що лікаря Глухівської центральної районної лікарні, яка підпорядковується міській раді, затримали за вимагання та отримання хабара за влаштування на роботу в ЦРЛ фельдшера.