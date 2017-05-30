На Запоріжжі маршрутка зіткнулася з автобусом: 32 постраждалих
Начальник сектору профілактичної роботи Управління превентивної діяльності поліції Запоріжжя Андрій Топчій із місця подій повідомив, що 12 постраждалих "швидкі" доставили в районну лікарню Мелітопольського району, ще 9 осіб доставили в міську лікарню Мелітополя, інформує "112 Україна".
Він зазначив, що дані будуть уточнювати, бо лікарні ще реєструють постраждалих.
На разі чотирри особи отримали травми середньої тяжкості (переломи, струси), інші – легкі пошкодження, сказав Топчій.
Як пише сайт Запоріжжя 061.ua, пасажирський автобус перекинувся 30 травня на трасі "Харків – Сімферополь".
За даними прес-служби ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, постраждали 32 людини.
Рятувальники, прибувши на місце події, з'ясували, що пасажирський автобус "Еталон", прямуючи з Мелітополя в село Терпіння, зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер". У результаті зіткнення "Еталон" перекинувся на бік.
На цей момент відомо про 30 постраждалих "Еталону" і про 2-х пасажирів із "Мерседеса". Всі постраждалі проходять обстеження.
Нагадаємо, що в Харківській області в результаті зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули чотири людини, ще двох доставили в місцеву лікарню у важкому стані.
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