На Запоріжжі під час військових навчань загинула людина, яка не є військовиком Відкрито кримінальну справу, розпочато службове розслідування

У Запорізькій області під час проведення навчань за участю однієї з бригад оперативного командування "Схід" у результаті необережного поводження зі зброєю загинула людина, яка не є військовиком.

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У зв'язку з цим військова прокуратура відкрила кримінальну справу, розпочато службове розслідування. "Винні особи будуть притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності", - повідомляє прес-центр командування. Інші подробиці інциденту не повідомляються. Нагадаємо, у серпні під час навчань у Київській області також сталася НП зі смертельним результатом. Під час бойових стрільб загинув військовослужбовець, ще п'ятеро були поранені.

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