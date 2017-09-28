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На Запоріжжі під час військових навчань загинула людина, яка не є військовиком

Відкрито кримінальну справу, розпочато службове розслідування
У Запорізькій області під час проведення навчань за участю однієї з бригад оперативного командування "Схід" у результаті необережного поводження зі зброєю загинула людина, яка не є військовиком.
На Запоріжжі під час військових навчань загинула людина, яка не є військовиком Фото: з вільних джерел

У зв'язку з цим військова прокуратура відкрила кримінальну справу, розпочато службове розслідування.

"Винні особи будуть притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності", - повідомляє прес-центр командування.

Інші подробиці інциденту не повідомляються.

Нагадаємо, у серпні під час навчань у Київській області також сталася НП зі смертельним результатом. Під час бойових стрільб загинув військовослужбовець, ще п'ятеро були поранені.

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28 09 2017 17:39
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