CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Запорізькій області під час проведення навчань за участю однієї з бригад оперативного командування "Схід" у результаті необережного поводження зі зброєю загинула людина, яка не є військовиком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Запоріжжі під час військових навчань загинула людина, яка не є військовиком
Відкрито кримінальну справу, розпочато службове розслідування
Фото: з вільних джерел
У зв'язку з цим військова прокуратура відкрила кримінальну справу, розпочато службове розслідування.
"Винні особи будуть притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності", - повідомляє прес-центр командування.
Інші подробиці інциденту не повідомляються.
Нагадаємо, у серпні під час навчань у Київській області також сталася НП зі смертельним результатом. Під час бойових стрільб загинув військовослужбовець, ще п'ятеро були поранені.
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28 09 2017 17:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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