На Запоріжжі підполковник поліції на смерть збив пішохода

У вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.

За інформацією поліції, чоловік від отриманих травм помер у районній лікарні. Його особа встановлюється.

За кремом автомобіля знаходився тимчасово виконуючий обов’язки начальника одного з відділів Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області у званні підполковник поліції.

Наразі вирішується питання про відсторонення його від виконання службових обов’язків. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, Галицький райсуд Львова засудив на два роки умовно екс-працівника ДАІ Віктора Макаришина, який 11-го червня 2017 року, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, в'їхав у натовп людей поблизу церкви Андрія на площі Соборній.