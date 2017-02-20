На Запоріжжі поліцейського упіймали на хабарі
За непритягнення до кримінальної відповідальності у справі про незаконне володіння вогнепальною зброєю він вимагав від місцевого жителя дванадцять тисяч гривень.
Правоохоронці затримали вимагача на околиці міста після отримання частини хабара в сумі сім тисяч гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
При цьому зазначається, що поліцейський чинив опір та намагався втекти з місця злочину на автомобілі.
"Відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу", - додали в СБУ.
Нагадаємо, минулого тижня Київський районний суд Одеси засудив двох колишніх оперуповноважених одеської міліції до п'яти років позбавлення волі за корупцію.
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