На Запоріжжі поліцейського упіймали на хабарі

Він вимагав від місцевого жителя дванадцять тисяч гривень

Служба безпеки України затримала на хабарі співробітника карного розшуку Бердянського відділу поліції.

За непритягнення до кримінальної відповідальності у справі про незаконне володіння вогнепальною зброєю він вимагав від місцевого жителя дванадцять тисяч гривень.

Правоохоронці затримали вимагача на околиці міста після отримання частини хабара в сумі сім тисяч гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

При цьому зазначається, що поліцейський чинив опір та намагався втекти з місця злочину на автомобілі. "Відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу", - додали в СБУ.

Нагадаємо, минулого тижня Київський районний суд Одеси засудив двох колишніх оперуповноважених одеської міліції до п'яти років позбавлення волі за корупцію.