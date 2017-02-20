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На Запоріжжі поліцейського упіймали на хабарі

Він вимагав від місцевого жителя дванадцять тисяч гривень
Служба безпеки України затримала на хабарі співробітника карного розшуку Бердянського відділу поліції.
На Запоріжжі поліцейського упіймали на хабарі Фото: dpchas.com.ua

За непритягнення до кримінальної відповідальності у справі про незаконне володіння вогнепальною зброєю він вимагав від місцевого жителя дванадцять тисяч гривень.

Правоохоронці затримали вимагача на околиці міста після отримання частини хабара в сумі сім тисяч гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

При цьому зазначається, що поліцейський чинив опір та намагався втекти з місця злочину на автомобілі.

"Відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу", - додали в СБУ.

Нагадаємо, минулого тижня Київський районний суд Одеси засудив двох колишніх оперуповноважених одеської міліції до п'яти років позбавлення волі за корупцію.

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20 02 2017 11:23
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