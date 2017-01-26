CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВранці 26 січня на трасі "Харків – Сімферополь" до тла згорів пасажирський автобус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу в автобусі
В автобусу "Богдан" загорівся моторний відсік
Фото: dsns.gov.ua
Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали інформацію про загорання приблизно о 8:34 ранку, повідомляють на сайті ДСНС.
Пожежа сталась в автобусі, який зупинився поблизу села Нове Мелітопольського району, що на Запоріжжі.
Пожежники, які прибули на місце події, з’ясували, що в автобусу "Богдан" загорівся моторний відсік. Полум’я перекинулось на салон.
Фото: dsns.gov.ua
На щастя, пасажири змогли самостійно покинути салон і внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у Тернопільській області на трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус Шумськ - Тернопіль марки Mercedes Sprinter.
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26 01 2017 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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