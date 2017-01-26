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На Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу в автобусі

В автобусу "Богдан" загорівся моторний відсік
Вранці 26 січня на трасі "Харків – Сімферополь" до тла згорів пасажирський автобус.
На Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу в автобусі Фото: dsns.gov.ua

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали інформацію про загорання приблизно о 8:34 ранку, повідомляють на сайті ДСНС.

Пожежа сталась в автобусі, який зупинився поблизу села Нове Мелітопольського району, що на Запоріжжі.

Пожежники, які прибули на місце події, з’ясували, що в автобусу "Богдан" загорівся моторний відсік. Полум’я перекинулось на салон.


Фото: dsns.gov.ua

На щастя, пасажири змогли самостійно покинути салон і внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у Тернопільській області на трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус Шумськ - Тернопіль марки Mercedes Sprinter.

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26 01 2017 14:55
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