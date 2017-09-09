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На Запоріжжі упіймали банду викрадачів людей

Затримано п'ятьох осіб
Співробітники карного розшуку затримали групу осіб, які в Мелітополі займалися викраденням людей.
На Запоріжжі упіймали банду викрадачів людей Фото: Facebook Олег Золотоноша

Група складається з п'яти осіб. Вони підозрюються у викраденні молодих хлопців.

"П'ятеро невідомих на автомобілі "Мерседес" заблокували автомобіль "Таврія", силою витягли з машини чоловіків 1994 року народження, викрали і відвезли в підвальне приміщення, де зв'язали і катували. Забрали гроші, телефони та автомобіль", - написав начальник ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олег Золотоноша на своїй сторнці у Facebook.

Також члени банди обґрунтовано підозрюються у скоєнні аналогічно злочину, що стався 6 серпня, коли був викрадений хлопець 1991 року народження.

Викрадачами виявилися двоє громадян Азербайджану, двоє жителів Мелітополя та один уродженець Донецької області. Вони затримані за ст. 208 КПК України "Затримання уповноваженою службовою особою".

Правоохоронці вилучили у затриманих автомобіль Mercedes, 8 мобільних телефонів, один з яких містить відеодокази, пістолет, биту, бронежилет, грошові кошти, дорогоцінні вироби, банківські картки та особисті речі потерпілих.

Нагадаємо, вчора в Одеській області прикордонники спільно з правоохоронцями виявили міжнародний канал торгівлі людьми.

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09 09 2017 15:37
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