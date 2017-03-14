На Запоріжжі вилучили боєприпаси у військового, який самовільно залишив військову частину, - ФОТО

Співробітники Національної поліції в Бердянську Запорізької області 13 березня вилучили боєприпаси у військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.

В поліцію зателефонувала жінка, яка повідомила про п'яного чоловіка з гранатою, - повідомляє прес-служба управління Нацполіції області.

Прибула на місце слідчо-оперативна група встановила особу і місце проживання підозрюваного, після чого затримала його з дотриманням необхідних заходів безпеки.

Встановлено, що затриманий - військовослужбовець за контрактом, який самовільно залишив розташування військової частини.

Під час огляду його квартири поліцейські виявили та вилучили гранату РГД з запалом, 3 магазини до автомата Калашникова, 57 патронів калібру 5,45 мм, а також 16 патронів калібру 9 мм до пістолета Макарова.

Фото:zp.npu.gov.ua

Боєприпаси направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою).

Нагадаємо, у будинку жителя села Нечипирівка, Яготинського району (Київська область) поліцейські спільно з кінологами виявили арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів.