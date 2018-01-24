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На Запоріжжі зі снігового полону визволили 750 осіб

Рятувальники здійснили 40 виїздів, вивільнили 360 машин та врятували 780 осіб
У Запорізькій області через негоду 750 людей опинились у сніговому полоні на дорогах.
На Запоріжжі зі снігового полону визволили 750 осіб Фото: dsns.gov.ua

"У вечірній час доби 23 січня в результаті погіршення погодних умов, снігопаду та сильних поривів вітру, на автошляху Р-37 – "Енергодар-Василівка-Бердянськ" утворилися снігові перемети, які сягали висотою до 1,5 м, що спричинило затор  автомобілів, водії яких знехтували правилами особистої безпеки та виїхали на автошляхи. Станом на 7.30 тільки на ділянках цієї дороги  зі снігових заметів вивільнили 213 одиниць техніки, з яких 130 великогабаритних вантажівок, 5 пасажирських  мікроавтобусів та 78 легкових автомобілів, де знаходилось близько 500 осіб", - повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Крім того, о 7.00 рятувальники у взаємодії з поліцією вивільнили в районі с. Благовіщенка ще 36 машин та 1 рейсовий автобус, в якому знаходилось 100 осіб. Загалом, враховуючи інші райони, рятувальники здійснили 40 виїздів, вивільнили 360 машин та врятували 780 осіб.

За даними  Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, ніхто із водіїв та пасажирів не постраждав. До медичних закладів ніхто не звертався. На даний момент ситуація на дорогах регіону є контрольована. Всі небезпечні ділянки автошляхів розчищені.

Зазначимо, станом на ранок середи, 24 січня, внаслідок складних погодних умов в Україні залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях.

 
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24 01 2018 10:12
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