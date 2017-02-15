На засіданні Контактної групи Україна заявила, що вибори на Донбасі поки неможливі

У Мінську завершилося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

Українська сторона наголосила, що ситуація з безпекою не дозволяє говорити про політичні кроки мирного процесу.

"Без повного припинення вогню, виведення важких видів озброєнь і військових формувань з території України, без вирішення питання кордону - будь-які розмови про вибори, про закон про особливий статус окремих районів Донбасу не мають практичного вирішення", - повідомила прес-секретар Леоніда Кучми (уповноважений від України на переговорах) Дарина Оліфер у Facebook.

В рамках роботи зі звільнення заручників було прийнято рішення звернутися до Моніторингової місії ООН з прав людини. Представників місії просять стати посередниками в процедурі верифікації відмови громадян, які не хочуть повертатися на територію ОРДЛО в рамках обміну. Українська сторона наполягає, що для прискорення процесу верифікації потрібно залучити до цієї місії Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

У рамках економічної підгрупи тривала робота зі стабілізації водопостачання Луганської області. Оліфер наголосила, що з початку січня 2017 року на рахунок Попаснянського водоканалу від ОРДЛО надійшло 20 мільйонів гривень. Погашення заборгованості відбувається виключно в рамках українського законодавства і українського правового поля.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Раніше представники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці.