На засіданні Одеської міської ради ухвалили рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині ІІ

Виконавчий комітет Одеської міської ради підтримав рішення про демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси", ключовою фігурою якого є російська імператриця Катерина ІІ.

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