CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВиконавчий комітет Одеської міської ради підтримав рішення про демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси", ключовою фігурою якого є російська імператриця Катерина ІІ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На засіданні Одеської міської ради ухвалили рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині ІІ
Про це Одеська міськрада повідомила в Telegram.
"На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси", - йдеться у повідомленні.
Раніше пам’ятник огородили 7-метровим парканом. Його неодноразово обливали червоною фарбою, розписували, а також на пам’ятник Катерині ІІ одягали ковпак ката, а на руку скульптурі імператриці зачепили зашморг.
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24 11 2022 17:33 МЕДІА
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