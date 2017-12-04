На засіданні міськради Дніпра відбулися сутички між депутатами, - ЗМІ

Сьогодні, 12 квітня, в Дніпрі відбувається чергова сесія міської ради.

Всього на сесії зареєструвалося 33 депутати. Однак, представники "Громадської сили" і депутат від БПП Дмитро Хозин заявили нелегітимність і неправомірність сесії. Після цього кілька депутатів піднялися на сцену і почали ламати мікрофон Борису Філатову. Пізніше до сцени підтягнулися громадські активісти та влаштували бійку, інформує місцеве видання "056".

Як повідомляє видання Dniprograd, депутати "Опозиційного блоку", "Громадської сили", а також помічники депутатів заблокували трибуну.

"Ви влаштували ганьбу. Ми повинні проголосувати за важливі речі, наприклад за проект Національного реабілітацінно центру. Не берітиь участі у фарсі. Це бачить все місто", - закликав Філатов.

Після того, як трибуна була заблокована більше як годину, Філатов оголосив перерву.



Фото: 056.ua



Фото: 056.ua

Також повідомляється, що перед початком сесії міськради під стінами мерії зібралися близько двох сотень людей. Основною вимогою мітингувальників була відставка секретаря міськради В'ячеслава Мішалова і боротьба з корупцією. На мітинг люди приходили організованими групами. Вже після початку сесії близько 10:30 кілька десятків присутніх почали проривати кордон поліції, яка чергує в мерії. Прорватися активістам в будівлю не вдалося.



Фото: 056.ua



Фото: 056.ua

Нагадаємо, у березні на пленарному засіданні Київської міськради побилися депутати від фракції "Свобода" і "Солідарність".