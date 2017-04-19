На борту суховантажу, який потонув у Керченській протоці, було дев'ять громадян України

За доповіддю екіпажа, під час аварії корабля вони потрапили у сильний шторм

На затонулому суховантажі "Герої Арсеналу" було дев'ять громадян України, дві людини з Росії і один – із Грузії.

Про це начальник прес-служби управління МНС РФ в анексованому Криму Володимир Іванов повідомив "Интерфаксу".

Одного з дванадцяти членів екіпажа судна піднято на борт у стані сильного переохолодження, ще з чотирма налагоджено візуальний контакт.

"Рятувальники бачать людей у рятувальних жилетах, на жаль, вони не можуть підняти їх на борт рятувальної шлюпки. Їх сильною хвилею відносить від корабля. Поки їхній стан незрозумілий", – сказав Іванов.

Джерело в міжнародних службах морського пошуку й порятунку сказало, що "попередньо, за доповіддю екіпажа, під час аварії корабля вони потрапили у сильний шторм. Упоратися зі стихією екіпажу не вдалося, і судно затонуло".

Транспортні наглядові служби перевірять, наскільки справним був затонулий у Чорному морі суховантаж перед виходом у рейс, повідомило агентству джерело в міжнародних службах морського пошуку й порятунку.

"Попередньо, суховантаж міг мати зауваження щодо технічного стану, однак стверджувати це однозначно не можна. Усі документи буде перевірено", – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, російський суховантаж "Герої Арсеналу" зазнав аварії в акваторії Чорного моря в районі Керченської переправи.