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На заводі хімічних відходів в Італії стався вибух: є постраждалі

На час інциденту на заводі перебували 33 особи
В італійській комуні Комо стався вибух на заводі хімічних відходів.
На заводі хімічних відходів в Італії стався вибух: є постраждалі Фото: Il Giorno

Про це повідомляє видання Il Giorno.

Вибух стався у другій половині дня у середу. Вибухова хвиля відчувалася за декілька сотень метрів від заводу, були пошкоджені також декілька автомобілів на стоянці.

Після вибуху спалахнула пожежа.

На час інциденту на заводі перебували 33 особи. Поранення отримали десять людей, стан трьох з них важкий.

Поранених доставили до лікарень за допомогою гелікоптера.

На місці події працюють декілька пожежних бригад. Поки зберігається ризик витоку хімічних речовин.

Нагадаємо, 3 лютого у Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.

 

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07 02 2018 18:52
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