CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ італійській комуні Комо стався вибух на заводі хімічних відходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На заводі хімічних відходів в Італії стався вибух: є постраждалі
На час інциденту на заводі перебували 33 особи
Фото: Il Giorno
Про це повідомляє видання Il Giorno.
Вибух стався у другій половині дня у середу. Вибухова хвиля відчувалася за декілька сотень метрів від заводу, були пошкоджені також декілька автомобілів на стоянці.
Після вибуху спалахнула пожежа.
На час інциденту на заводі перебували 33 особи. Поранення отримали десять людей, стан трьох з них важкий.
Поранених доставили до лікарень за допомогою гелікоптера.
На місці події працюють декілька пожежних бригад. Поки зберігається ризик витоку хімічних речовин.
Нагадаємо, 3 лютого у Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.
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