На заводі хімічних відходів в Італії стався вибух: є постраждалі

Про це повідомляє видання Il Giorno.

Вибух стався у другій половині дня у середу. Вибухова хвиля відчувалася за декілька сотень метрів від заводу, були пошкоджені також декілька автомобілів на стоянці.

Після вибуху спалахнула пожежа.

На час інциденту на заводі перебували 33 особи. Поранення отримали десять людей, стан трьох з них важкий.

Поранених доставили до лікарень за допомогою гелікоптера.

На місці події працюють декілька пожежних бригад. Поки зберігається ризик витоку хімічних речовин.

Нагадаємо, 3 лютого у Східному Китаї стався вибух на хімічному заводі, в результаті одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, один зник безвісти.