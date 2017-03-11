На заводі Порошенка кажуть, що не купували бронемашини за завищеними цінами
"Підприємство не постачало "бойовий дистанційний модуль", а належним чином здійснило поставку для Державної прикордонної служби України, в рамках укладених двох договорів, чотири одиниці БКМ "Тритон-0103", - йдеться в прес-релізі підприємства.
"Отже, було здійснено поставку бронемашин, у комплектацію яких входили відповідний бойовий модуль з системою керування вогнем, система зовнішнього зв’язку та передачі даних, комплекс наземної розвідки "Джеб", та інше додаткове обладнання", - додали на підприємстві.
Постанова №345 КМУ передбачає закупівлю спецтехніки, яка ще не прийнята на озброєння, а передається на дослідну експлуатацію, що і було зроблено.
"Додатково повідомляємо, що бронемашина "Тритон" пройшла визначально-відомчі випробування не тільки для потреб ДПС України, а і для потреб Нацгвардії України та Збройних сил України", - йдеться в прес-релізі.
За наявною інформацією, бронемашини належними чином використовуються Державною прикордонною службою України.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро тимчасовий доступ до документів "Заводу Кузня на Рибальському", котрий належить Президенту Петру Порошенку і народному депутату Ігорю Кононенку, в рамках справи про закупівлю бронемашин "Тритон" за завищеними цінами.
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