На жодному пляжі Києва не рекомендують купатися

Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купатися на всіх 13 пляжах Києва.

Станом на 9 липня, як йдеться в повідомленні на сайті КП, на всіх пляжах вивісили жовтий прапор (купатися не рекомендується). Це такі пляжі:

Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмісна-Слобідка, Центральний, Галерна, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Райдуга, Веселка, Тельбін.

Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води.

За прогнозами синоптиків, в Україні 9 липня і весь тиждень буде спекотно, до 33 градусів тепла.

Нагадаємо, що за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.