CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купатися на всіх 13 пляжах Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На жодному пляжі Києва не рекомендують купатися
Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води
Фото: 112.ua
Станом на 9 липня, як йдеться в повідомленні на сайті КП, на всіх пляжах вивісили жовтий прапор (купатися не рекомендується). Це такі пляжі:
Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмісна-Слобідка, Центральний, Галерна, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Райдуга, Веселка, Тельбін.
Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води.
За прогнозами синоптиків, в Україні 9 липня і весь тиждень буде спекотно, до 33 градусів тепла.
Нагадаємо, що за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.
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