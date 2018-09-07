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На жодному пляжі Києва не рекомендують купатися

Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води
Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купатися на всіх 13 пляжах Києва.
На жодному пляжі Києва не рекомендують купатися Фото: 112.ua

Станом на 9 липня, як йдеться в повідомленні на сайті КП, на всіх пляжах вивісили жовтий прапор (купатися не рекомендується). Це такі пляжі:

Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмісна-Слобідка, Центральний, Галерна, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Райдуга, Веселка, Тельбін.

Статус пляжу визначається за результатами аналізів проб води.

За прогнозами синоптиків, в Україні 9 липня і весь тиждень буде спекотно, до 33 градусів тепла.

Нагадаємо, що за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.

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09 07 2018 17:17
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