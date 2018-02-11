На Житомирщині через водія "Москвича" розбилися дві фури
Аварія сталася близько 07:30 в селі Сінгури, повідомляє прес-служба Житомирського управління поліції.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Москвич 2141", 23-річний житель Рівненської області, рухаючись у напрямку Житомира, на слизькій від дощу дорозі не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. На ній він зіткнувся з вантажівкою "Scania" під керуванням 47-річного киянина. Від удару фура опинилася на зустрічній смузі і зіткнулася з великогабаритним "DAF". Обидві пошкоджені вантажівки зупинилися на узбіччі, перекривши проїжджу частину в обох напрямках.
З отриманими в результаті ДТП травмами госпіталізований водій "DAF", дані якого зараз встановлюють. Інших водіїв медики оглянули та надали необхідну допомогу на місці події.
Нагадаємо, що на трасі Київ - Чоп, неподалік селища Кольчино Мукачівського району Закарпатської области, мікроавтобус в'їхав у вантажівку, внаслідок чого загинули троє осіб.
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