На Житомирщині через водія "Москвича" розбилися дві фури

Дві фури і "Москвич" зіткнулися під Житомиром, внаслідок чого одного з водіїв госпіталізовано.

Аварія сталася близько 07:30 в селі Сінгури, повідомляє прес-служба Житомирського управління поліції.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Москвич 2141", 23-річний житель Рівненської області, рухаючись у напрямку Житомира, на слизькій від дощу дорозі не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. На ній він зіткнувся з вантажівкою "Scania" під керуванням 47-річного киянина. Від удару фура опинилася на зустрічній смузі і зіткнулася з великогабаритним "DAF". Обидві пошкоджені вантажівки зупинилися на узбіччі, перекривши проїжджу частину в обох напрямках.

З отриманими в результаті ДТП травмами госпіталізований водій "DAF", дані якого зараз встановлюють. Інших водіїв медики оглянули та надали необхідну допомогу на місці події.

Нагадаємо, що на трасі Київ - Чоп, неподалік селища Кольчино Мукачівського району Закарпатської области, мікроавтобус в'їхав у вантажівку, внаслідок чого загинули троє осіб.