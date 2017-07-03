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На Житомирщині чиновника МВС затримали за хабар

Проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії
Правоохоронці затримали керівника територіального сервісного центру МВС у Житомирській області.
На Житомирщині чиновника МВС затримали за хабар Фото: podrobnosti.mk.ua

Чиновник вимагав у жителя області незаконну винагороду у вигляді матеріальних цінностей на загальну суму 4500 гривень за безперешкодне проходження іспиту та відкриття категорії водійських прав, повідомляє прес-служба обласної прокуратури. 

В цей час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення чиновника з посади.

Нагадаємо, що 6 березня у Волинській області трьох поліцейських викрили на хабарництві: правоохоронці намагалися втекти з місця злочину на службовому авто, дорогою викидаючи гроші та талони на пальне.

Також в Донецькій області прокуратура та СБУ затримали поліцейських, які вимагали хабар за допомогу крадію авто уникнути кримінальної відповідальності.

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07 03 2017 09:17
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