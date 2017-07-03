На Житомирщині чиновника МВС затримали за хабар

Правоохоронці затримали керівника територіального сервісного центру МВС у Житомирській області.

Чиновник вимагав у жителя області незаконну винагороду у вигляді матеріальних цінностей на загальну суму 4500 гривень за безперешкодне проходження іспиту та відкриття категорії водійських прав, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

В цей час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення чиновника з посади.

Нагадаємо, що 6 березня у Волинській області трьох поліцейських викрили на хабарництві: правоохоронці намагалися втекти з місця злочину на службовому авто, дорогою викидаючи гроші та талони на пальне.

Також в Донецькій області прокуратура та СБУ затримали поліцейських, які вимагали хабар за допомогу крадію авто уникнути кримінальної відповідальності.