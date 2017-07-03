На Житомирщині чиновника МВС затримали за хабар
Чиновник вимагав у жителя області незаконну винагороду у вигляді матеріальних цінностей на загальну суму 4500 гривень за безперешкодне проходження іспиту та відкриття категорії водійських прав, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
В цей час проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і звільнення чиновника з посади.
Нагадаємо, що 6 березня у Волинській області трьох поліцейських викрили на хабарництві: правоохоронці намагалися втекти з місця злочину на службовому авто, дорогою викидаючи гроші та талони на пальне.
Також в Донецькій області прокуратура та СБУ затримали поліцейських, які вимагали хабар за допомогу крадію авто уникнути кримінальної відповідальності.
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