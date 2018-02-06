CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Житомирській області 10-річний хлопчик отримав опіки тіла при спробі зробити селфі на даху поїзда. Дитина потрапила в реанімацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Житомирщині хлопчика вдарило струмом, коли він робив селфі на даху поїзда
Він отримав опіки близько 40% тіла
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
"1 червня ввечері до реанімаційного відділення Коростенської лікарні госпіталізували 10-річного хлопчика з термічними опіками тіла, які він отримав під час фотографування на даху вантажного поїзда на станції Ушиці", - йдеться в повідомленні Нацполіції області.
Працівник залізниці знайшов дитину і викликав швидку допомогу через три години після того, як вона травмувалася.
Хлопчик виявився жителем с. Гулянки, учнем 5-го класу загальноосвітньої школи.
"За інформацією медиків, він отримав термічні опіки (електрострумом) близько 40% тіла, його стан важкий", - відзначили в поліції.
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Триває з'ясування всіх причин і обставин події.
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02 06 2018 18:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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