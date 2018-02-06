На Житомирщині хлопчика вдарило струмом, коли він робив селфі на даху поїзда

Він отримав опіки близько 40% тіла

У Житомирській області 10-річний хлопчик отримав опіки тіла при спробі зробити селфі на даху поїзда. Дитина потрапила в реанімацію.

"1 червня ввечері до реанімаційного відділення Коростенської лікарні госпіталізували 10-річного хлопчика з термічними опіками тіла, які він отримав під час фотографування на даху вантажного поїзда на станції Ушиці", - йдеться в повідомленні Нацполіції області.

Працівник залізниці знайшов дитину і викликав швидку допомогу через три години після того, як вона травмувалася.

Хлопчик виявився жителем с. Гулянки, учнем 5-го класу загальноосвітньої школи.

"За інформацією медиків, він отримав термічні опіки (електрострумом) близько 40% тіла, його стан важкий", - відзначили в поліції.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Триває з'ясування всіх причин і обставин події.