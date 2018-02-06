Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Житомирщині хлопчика вдарило струмом, коли він робив селфі на даху поїзда

Він отримав опіки близько 40% тіла
У Житомирській області 10-річний хлопчик отримав опіки тіла при спробі зробити селфі на даху поїзда. Дитина потрапила в реанімацію.
На Житомирщині хлопчика вдарило струмом, коли він робив селфі на даху поїзда Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

"1 червня ввечері до реанімаційного відділення Коростенської лікарні госпіталізували 10-річного хлопчика з термічними опіками тіла, які він отримав під час фотографування на даху вантажного поїзда на станції Ушиці", - йдеться в повідомленні Нацполіції області.

Працівник залізниці знайшов дитину і викликав швидку допомогу через три години після того, як вона травмувалася.

Хлопчик виявився жителем с. Гулянки, учнем 5-го класу загальноосвітньої школи.

"За інформацією медиків, він отримав термічні опіки (електрострумом) близько 40% тіла, його стан важкий", - відзначили в поліції.

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Триває з'ясування всіх причин і обставин події.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2018 18:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.